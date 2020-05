Tom Hanks innamorato di una macchina da scrivere di The Post: 'O me la vendete o la rubo'

La passione di Tom Hanks per le macchine da scrivere è cosa nota: l'attore ne colleziona dal lontano 1978, anno a cui risale l'acquisto della sua Hermes 2000 che diede il via a una collezione che oggi consta di più di 100 pezzi, tutti di grande valore.

Quando si trattò di interpretare il redattore Ben Bradley in The Post, dunque, per la star di Forrest Gump fu un vero e proprio invito a nozze: in un film in cui il giornalismo era la chiave per arrivare a far esplodere il caso Watergate le macchine da scrivere giocavano, naturalmente, un ruolo fondamentale.

Una in particolare fece però scattare la scintilla nel cuore di Hanks: si tratta di una Corona Zephyr di cui l'attore si innamorò perdutamente durante le tante ore passate a testare singolarmente ognuna delle macchine da scrivere presenti nella redazione del Washington Post.

Un amore che avrebbe spinto Hanks addirittura a commettere qualche atto inconsulto, almeno stando a quanto dichiarato dall'attore stesso: "Testai ognuna di quelle macchine da scrivere e alla fine scelsi questa per me. Informai il dipartimento dedicato e dissi che l'avrei comprata o l'avrei rubata, dipendeva da loro".

Fortunatamente, dunque, Hanks non fu costretto a compiere il reato! Recentemente, intanto, Hanks ha donato una delle sue macchine da scrivere a un bambino bullizzato per il suo nome.