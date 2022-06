Tom Hanks infuriato con i fan dopo uno spintone alla moglie Rita Wilson: il video

Il premio Oscar Tom Hanks si è innervosito per l'atteggiamento di un gruppo di fan all'uscita di un ristorante a New York, nel quale l'attore si era recato con la moglie Rita Wilson. Il gruppo si è radunato intorno alla coppia diretta verso l'auto quando Rita Wilson ha perso per un attimo l'equilibrio a causa di una spinta.

A quel punto Hanks si è girato con rabbia verso le persone chiedendo con forza che indietreggiassero:"Fate subito marcia indietro! State facendo cadere mia moglie!" ha urlato l'attore al gruppo di fan.



Famoso per il suo carattere affabile e decisamente cordiale, questa volta Tom Hanks ha giustamente reagito con veemenza chiedendo rispetto nei confronti suoi e della propria consorte.

In questi giorni l'attore è impegnato nel tour promozionale di Elvis, il nuovo film di Baz Luhrmann sulla vita della leggenda della musica Elvis Presley, interpretato da Austin Butler. Elvis ha ottenuto 10 minuti di applausi durante l'ultimo Festival di Cannes, entusiasmando critica e pubblico presente sulla Croisette.



Tom Hanks interpreta il colonnello Tom Parker, manager di Elvis con il quale il cantautore aveva instaurato un complicato rapporto.

Hanks ha rilasciato anche una lunga intervista al New York Times nella quale ha parlato di diversi frangenti della propria carriera.

L'attore ha difeso l'Oscar a Forrest Gump contro Pulp Fiction, pur riservando parole importanti per il film di Tarantino, definendolo 'un capolavoro'.