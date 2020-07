Tom Hanks imbattibile, il nuovo film Greyhound è da record di apertura!

Greyhound, war-movie thriller ambientato nella Seconda Guerra Mondiale scritto e interpretato da Tom Hanks, ha registrato il più grande weekend di apertura con la sua anteprima su Apple TV+ il 10 luglio scorso.

Il film, diretto da Aaron Schneider, ha battuto il record di spettatori nel week-end di apertura su Apple TV+ per un film originale, con addirittura il 30% degli spettatori di Greyhound registrati come nuovi abbonati al servizio. Non è stato reso noto il numero di spettatori e non è chiaro al momento quale film detenesse il record battuto da Tom Hanks: quest'anno Apple TV+ ha fatto debuttare in esclusiva il film The Banker con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson e i documentari Beastie Boys Story e Dads.

Sebbene sia stato acquisito dalla Sony dopo essere stato progettato per l'uscita cinematografica a giugno, Greyhound segna la seconda collaborazione con la Playtone di Hanks e la Apple, con quest'ultima che ha anche raccolto un ordine diretto per la serie drammatica Masters of the Air, con Tom Hanks e Steven Spielberg fra i produttori esecutivi.

Recentemente, la compagnia ha anche acquisito i diritti di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Greyhound.