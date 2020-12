Tom Hanks: 'Il cinema sopravviverà alla pandemia e sarà dominato dall' MCU'

Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite e ha modificato in maniera probabilmente irreversibile l'industria cinematografica. Tom Hanks ha detto che i cinema sopravviveranno "assolutamente" alla pandemia, ma che probabilmente saranno dominati, anche più di quanto non lo fossero già, dalla Marvel e da altri franchise ad alto budget.

"Esisteranno ancora i cinema? Assolutamente, ci saranno", ha detto l'attore nel corso della presentazione del suo nuovo film Notizie dal mondo. "In un certo senso, gli espositori, una volta riaperti avranno una scelta più libera di quali film vogliono riprodurre. E non sono di certa una veggente ma, sono convinto che i grandi eventi domineranno la programmazione dei cinema".

Hanks ha ipotizzato che News of the World potrebbe essere uno degli ultimi film "per adulti", in cui la trama è guidata da cose "interessanti" che possono spingere i telespettatori a recarsi al cinema: "Perché dopo questo", ha continuato, "per garantire che le persone si presentino di nuovo, avremo un cinema dominato dall'Universo Marvel e tutti questi tipi di franchise. E alcuni di quei film sono fantastici. Sono quel genere di film che hanno un grande impatto visivo e che non potresti goderti in egual modo sul divano di casa tua. Non sarebbe lo stesso".

L'attore ha poi aggiunto: "Il cambiamento epocale portato dal COVID-19 è stato lento ma, sarà inesorabile. Penso che ci saranno tantissimi film che verranno trasmessi solo in streaming, e andrà bene vederli in quel modo, perché in realtà sono costruiti e realizzati proprio per la TV di casa".

Steven Soderbergh ha definito la via dello streaminng come l'unica praticabile, sottolineando che in un momento come questo non vi sono altre alternative.