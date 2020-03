Tom Hanks guida una nave in fuga dai nazisti nel primo trailer di Greyhound

Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Greyhound, dramma scritto e interpretato da Tom Hanks che seguirà un cacciatorpediniere americano in fuga dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questa la sinossi ufficiale pubblicata insieme al filmato: "All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, un convoglio internazionale di 37 navi alleate guidate dal capitano Ernest Krause (Hanks), al suo primo comando di un cacciatorpediniere americano, deve attraversare il pericoloso Atlantico del Nord mentre viene inseguito da una flotta di U-Boat nazisti."

Nel trailer, che potete visionare nel player in alto, scopriamo che la nave guidata dal personaggio di Tom Hanks sta per entrare in un territorio dove gli aerei non potranno raggiungerla per ben 5 giorni, un'eternità quando si tratta di fuggire dagli attrezzati sottomarini tedeschi.

Basato sul libro The Good Shepherd di C.S. Forster, Greyhound è diretto da Aaron Schneider e vede nel cast anche Stephen Graham, Rob Morgan e Elisabeth Shue. Tra i produttori figura Gary Goetzman.

Nel presentare il film, Sony ha annunciato che la data di uscita di Greyhound nelle sale americane è stata spostata da maggio al prossimo 12 giugno. Restiamo in attesa di capire se ciò avverrà anche in Italia, dove l'arrivo del film è previsto per il 7 maggio.

A proposito di posticipi, vi ricordiamo che Sony ha anche rimandato No Time To Die al prossimo novembre per via dell'emergenza Coronavirus.