Tom Hanks furioso a Cannes: perché l'attore è apparso così arrabbiato sul red carpet?

Siamo abituati a pensare a Tom Hanks come a uno dei volti più rassicuranti della storia del cinema: l'attore di Forrest Gump avrà però come tutti noi i suoi momenti in cui la pazienza viene meno, proprio come parrebbe esser capitato alcune ore fa durante la passeggiata del nostro sul red carpet del Festival di Cannes.

Presente al Festival insieme a Scarlett Johansson per la premiere di Asteroid City, il nostro Tom è apparso infatti insolitamente alterato nei minuti precedenti alla proiezione: alcune foto ritraggono infatti il protagonista del nuovo film di Wes Anderson in compagnia della moglie Rita Wilson e intento a puntare il dito contro un uomo in smoking che sembrerebbe averlo fatto arrabbiare per qualche motivo a noi oscuro.

Non c'è davvero nulla che dalle foto possa suggerirci i motivi dietro l'ira funesta di Hanks: qualche parola fuori posto? Qualche gesto che potrebbe averlo irritato? Davvero nulla sembra fornirci indizi al riguardo, ma ciò che appare innegabile è che il buon Tom ne abbia effettivamente dette quattro al malcapitato ritratto insieme alla coppia di attori. Qualcuno si deciderà a svelarci l'arcano? Staremo a vedere! Tornando al film di Anderson, intanto, qui trovate il trailer ufficiale italiano di Asteroid City.