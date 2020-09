Tom Hanks, il figlio Chet ci prova con Adele:'Qualcuno le dica di chiamarmi!'

Chet Hanks, figlio primogenito di Tom Hanks e Rita Wilson, ha pubblicato un video su Instagram nel quale implora la cantante Adele di chiamarlo. Nel video pubblicato qualche giorno fa sul popolare social network, nel quale ascolta attivamente seduto sulla sua auto uno dei singoli più noti della cantante, Set Fire to the Rain.

"Adele, Adele, Adele!" esclama Hanks jr. nel video, imitando un finto accento giamaicano "Dopo che un giorno ho visto la tua foto, mi ha colpito. Amico, non dico bugie, ragazza mia, l'acconciatura ti sta bene" esclama Haze (nome d'arte di Chet Hanks), battendo i pugni e cantando durante la canzone.

Haze si riferisce alla discussa foto pubblicata nei giorni scorsi in cui si vede Adele al carnevale di Notting Hill con un bikini giamaicano.



"Per favore, qualcuno dica ad Adele di chiamarmi al più presto!!! Ho bisogno di parlarle di qualcosa" conclude Haze, aggiungendo 12 emoji della bandiera giamaicana nel post.

Chet Hanks è stato criticato più volte negli ultimi mesi per aver parlato nella lingua creola giamaicana, tra cui all'ultima cerimonia dei Golden Globe. Critiche simili le ha ricevute Adele in questi giorni, accusata di appropriazione culturale dopo la foto del carnevale.

Chet Hanks in passato ha recitato in un piccolo ruolo di uno studente in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, prima di pubblicare un singolo rap qualche anno dopo.

Adele nel 2020 è tornata a cantare dopo aver trascorso un periodo di pausa dalla musica e aver divorziato nel 2019 dal marito Simon Konecki, con il quale ha avuto un figlio, Angelo, 7 anni. A maggio era stata pubblicata una foto di Adele sempre più in forma.

Tom Hanks e Rita Wilson sono stati trovati positivi al Coronavirus qualche mese fa, durante le riprese di un film in Australia.