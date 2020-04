Tom Hanks, un fan di nome Corona viene bullizzato: l'attore gli scrive

Chiamarsi Corona, in questo periodo, non dev'essere esattamente il massimo della vita, soprattutto se si è un bambino: i ragazzini tendono spesso ad essere crudeli e difficilmente riescono a comprendere la sottile linea che divide sfottò e bullismo. Un piccolo fan di Tom Hanks, dunque, ha deciso di scrivere all'attore per raccontare la sua vicenda.

Il bambino in questione ha otto anni e vive in Australia (da cui Hanks ha da poco fatto ritorno dopo esser guarito dal virus) e, stando a quanto raccontato nella sua lettera, sta passando dei giorni decisamente poco piacevoli a scuola a causa di compagni di classe che non mancano mai di prenderlo in giro per il suo nome.

"La tua lettera ha reso me e mia moglie così felici! Sei l'unica persona che io conosca a chiamarsi Corona (come il cerchio attorno al sole, come una corona)" gli ha risposto Hanks, che ha poi pensato di regalare al suo piccolo amico una macchina da scrivere Corona: "Ho pensato che questa macchina da scrivere facesse al caso tuo. Chiedi ad una persona adulta come usarla, e poi usala per rispondermi. P.S: hai un amico in me!" ha concluso l'attore, citando la celebre canzone di Toy Story.

Tom Hanks ha recentemente raccontato la sua malattia, ammettendo di esser stato molto fortunato nel suo processo di guarigione dal coronavirus.