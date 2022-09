Tom Hanks entrerà a far parte del MCU? Ecco la sua risposta

Il Marvel Cinematic Universe è uno dei più grandi franchise attualmente in circolazione e nel corso degli anni sono stati davvero tanti gli attori che vi sono entrati a far parte ma tra questi, non vi è ancora stato Tom Hanks. Il Geppetto di Pinocchio troverà mai il suo posto in questo mondo fatto di supereroi?

A quanto pare, l'attore che ha vinto due volte il Premio Oscar non è stato ancora contattato da Kevin Feige & Co. ma non sa bene spiegare per quale ragione.

"No! Non per quanto ne so, loro non mi hanno chiamato... non so, non so perchè", ha detto Hanks durante il podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, complimentandosi poi con il Marvel Cinematic Universe per gli incredibili risultati raggiunti.

"Non ho visto tutti i film del MCU, voglio precisarlo. Ma quelli che ho visto, mi hanno impressionato. Andando via dal cinema ho sempre pensato: 'Ci sono un paio di grandi performance lì dentro, quelle persone hanno davvero dato il massimo'. Non so come facciano, non lo so. E poi sembra sempre che siano sul pezzo. Sono davvero bravi, devo ammettere che lo sono davvero".

Insomma, dopo l'interessamento di Kim Kardashian al MCU anche Tom Hanks sembra essere pronto ad entrare a far parte di questa grande famiglia. Accadrà mai? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.