Tom Hanks a Disneyland ha finalmente capito quanto sia iconico Toy Story

Tu chiamale, se vuoi, epifanie. Capita che uno trascorra una vita intera senza rendersi mai davvero conto di qualcosa che ha sotto gli occhi per poi, tutto d'un tratto, squarciare il velo di Maya ed addentrarsi nella realtà delle cose. Qualcosa di simile è accaduto a Tom Hanks durante una gita a Disneyland.

L'attore ha infatti raccontato di non aver mai davvero percepito in tutta la sua enorme portata l'importanza che la saga di Toy Story e il personaggio di Woody hanno avuto nel mondo del cinema, dell'animazione e della cultura pop. Finché...

"C'erano fuochi d'artificio e ballerini, ed a Disneyland in chiusura dello show c'è la barca Mark Twain che arriva con tutti i personaggi Disney che ballano sul ponte: Belle e la Bella Addormentata, Topolino, Mulan, c'erano tutti, Capitan Uncino e Peter Pan... E io ero lì con la mia famiglia e mia figlia, che ha trent'anni, scoppia a piangere. 'Cos'è che non va?' Le chiedo, e lei: 'Guarda papà, guarda alla fine della barca!' C'erano Woody e Buzz. Lei mi fa: 'Papà, tu ballerai su quella barca per sempre, finché Disneyland sarà qui'. Sai, è qualcosa in più di una cosa bella" ha raccontato un commosso Tom Hanks. L'attrazione alla quale l'attore si riferisce è ovviamente Fantasmic, spettacolo al termine del quale i personaggi Disney arrivano solcando il fiume a bordo del battello.

Consapevole o no dell'importanza del suo personaggio, comunque, Hanks è legatissimo a Woody, del quale si definisce la versione in carne ed ossa. Toy Story 4, intanto, ha debuttato alla grande su Rotten Tomatoes, con uno score del 100%.