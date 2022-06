Tom Hanks difende l'Oscar vinto da Forrest Gump contro Pulp Fiction: le sue parole

Tom Hanks ha difeso uno dei suoi film più celebri, Forrest Gump, dalle accuse di chi afferma che non meritasse di vincere il premio Oscar al miglior film battendo Pulp Fiction. Il film diretto da Robert Zemeckis è diventato uno dei titoli di maggior successo di tutti i tempi, capace d'incassare 678 milioni di dollari all'epoca.

Nonostante avesse trionfato al Festival di Cannes vincendo la Palma d'Oro, il film di Quentin Tarantino venne battuto alla Notte degli Oscar. I detrattori del film di Zemeckis ritengono che dovesse essere il film di Tarantino, acclamato dalla critica, a vincere la statuetta più ambita. Il film di Zemeckis è diventato un cult - così come quello di Tarantino - e una delle frasi di Forrest Gump è tra le migliori citazioni della storia.



Hanks non ci sta e al New York Times ha dichiarato:"Il problema con Forrest Gump è che ha incassato un miliardo di dollari. Se avessimo fatto soltanto un film di successo, io e Bob saremmo stati dei geni. Ma poiché abbiamo realizzato un film di grande successo, eravamo dei geni diabolici. È un problema? No, ma ci sono libri dei più grandi film di tutti i tempi e Forrest Gump non compare perché 'oh, è questa sdolcinata festa della nostalgia'. Ogni anno c'è un articolo che dice 'Il film che avrebbe dovuto vincere l'Oscar al miglior film' ed è sempre Pulp Fiction".



Film che Hanks ritiene incredibile:"Pulp Fiction è senza dubbio un capolavoro. Non so che dirti. C'è un momento d'innegabile e straziante umanità in Forrest Gump quando Gary Sinise - che interpreta il tenente Dan - e sua moglie asiatica si avvicinano a casa nostra il giorno in cui Forrest e Jenny si sposano. Io lo guardo e dico 'Tenente Dan', potrei mettermi a piangere anche adesso, ripensandoci. Forrest e il Tenente Dan con quattro parole - gambe magiche, Tenente Dan - comprendono tutto ciò che hanno attraversato e provano gratitudine per ogni oncia di dolore e tragedia alla quale sono sopravvissuti".



E voi cosa ne pensate? Avreste assegnato l'Oscar a Forrest Gump o Pulp Fiction? Oppure ad un altro dei titoli in gara, ovvero Le ali della libertà, Quiz Show e Quattro matrimoni e un funerale.

