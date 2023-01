Tom Hanks si difende dalle accuse di nepotismo: 'Non conta il cognome, devi funzionare'

In questi giorni impazza la polemica sul nepotismo a Hollywood: la storia più o meno recente del cinema è effettivamente piena di figli e nipoti che hanno intrapreso carriere anche piuttosto redditizie nel mondo dello spettacolo, talvolta in maniera meritata, talvolta meno. Ma cosa ne pensa Tom Hanks?

Con all'attivo due figli che già da tempo provano a ripercorrere le orme del padre, Hanks è ovviamente direttamente coinvolto nella questione: "È una cosa di famiglia. Questo è ciò che facciamo da sempre, i nostri figli sono cresciuti in quest'ambiente. Se fossimo stati idraulici o se avessimo gestito il fioraio che c'è all'angolo probabilmente l'intera famiglia sarebbe stata coinvolta ad un certo punto, anche solo per fare l'inventario di fine anno" sono state le parole dell'attore prossimo al suo esordio come scrittore.

Hanks ha proseguito: "Ciò che non cambia è che non conta quale sia il tuo cognome, conta se funzioni o meno. Questo è l'unico problema con cui ci confrontiamo ogni volta che proviamo a raccontare una storia nuova, qualcosa che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine. Non importa quale sia il tuo cognome". Cosa ne dite? Vi trovate d'accordo con la star di Forrest Gump? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, anche Kate Hudson ha parlato della questione nepotismo a Hollywood.