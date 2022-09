Tom Hanks, il debutto da scrittore nel 2023 con un romanzo 'selvaggiamente ambizioso'

Uscirà nel 2023 il romanzo d'esordio del premio Oscar Tom Hanks, pronto a debuttare nelle vesti di scrittore con il libro The Making of Another Motion Picture Masterpiece. Il primo romanzo dell'attore uscirà sul mercato americano e inglese il prossimo 9 maggio, secondo quanto riporta in queste ore il Guardian.

L'arco narrativo del libro abbraccerà 80 anni di storia e secondo la casa editrice che lo pubblicherà si tratta di un'opera 'selvaggiamente ambiziosa'.

The Making of Another Motion Picture Masterpiece segue la creazione di 'un film d'azione supereroistico e kolossal, costellato di star multimilionarie'.



I personaggi includono un soldato di ritorno dalla guerra, un giovane artista, un regista, una star del cinema emergente e un assistente di produzione.

"Realizzare un film è un lavoro molto duro per un periodo di tempo molto lungo che consiste in così tanti momenti di gioia contro altrettanti sentimenti di disprezzo verso di sé. È il lavoro più grande del mondo e quello più confuso che conosca".



Tom Hanks reciterà con Paul Bettany in Here, il nuovo film di Robert Zemeckis. Parlando del libro ha citato anche Amleto:"Spero che catturi i 'giudizi accidentali e i massacri casuali' che si nascondono dietro il dettame di un film di tenere 'uno specchio sulla natura' di cui sono stato testimone e causa da quando sono entrato a far parte della Screen Actors Guild".



Tom Hanks ha recitato nel ruolo di Geppetto nell'ultimo film di Zemeckis; sul nostro sito potete recuperare la recensione di Pinocchio.