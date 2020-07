Tom Hanks compie 64 anni, riviviamo i momenti più emozionanti dei suoi film

Tom Hanks compie oggi 64 anni e in tutto questo tempo è diventato uno degli attori più amati di Hollywood e dal pubblico che da sempre si emoziona con i suoi indimenticabili personaggi, quasi sempre contraddistinti da un indole buona e positiva, avendo di fatto interpretato pochi villain nella sua lunga carriera.

In occasione della lieta ricorrenza, IMDb ha montato un video super-cut in cui ripropone i momenti più emozionanti della carriera di Hanks, dai primi successi da giovanissimo con Big, ai due Premi Oscar consecutivi come miglior attore protagonista (unico a riuscirci a Hollywood insieme a Spencer Tracy) ottenuti per il suo impegno in Philadelphia e nel successivo Forrest Gump, passando per pellicole memorabili come Apollo 13, Il miglio verde, ad altri più leggeri e appartenenti al filone dei blockbuster come la saga de Il codice Da Vinci diretta da Ron Howard, fino ad arrivare al suo ultimo film, lo storico Greyhound nel quale oltre a recitare figura anche come sceneggiatore. Greyhound uscirà su Apple TV+ domani e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film.

Diretto da Aaron Schneider e interpretato da Hanks, che ha anche scritto la sceneggiatura, Greyhound segue l'avventura di un comandante della Marina degli Stati Uniti durante la Battaglia dell'Atlantico, avvenuta nel 1942, subito dopo che gli Stati Uniti entrarono ufficialmente nella Seconda Guerra Mondiale. Basato sul libro "The Good Shepherd" di C.S. Forster, Greyhound include nel cast anche Stephen Graham, Rob Morgan e Elisabeth Shue. Tra i produttori figura anche Gary Goetzman.

L'attore è stato recentemente al centro delle vicende di attualità per aver contratto il Covid-19 qualche tempo fa sul set australiano del nuovo film di Baz Luhrmann, biopic sul Colonnello, il manager di Elvis. La star e la moglie Rita Wilson sono guariti del tutto e hanno lavorato per sensibilizzare gli Stati Uniti al rischio contagi.