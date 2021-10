Tom Hanks, l'attore sorprende una coppia nel giorno del loro matrimonio a Santa Monica

L'attore Premio Oscar Tom Hanks si è imbucato ad un matrimonio e ovviamente la cosa non è passata inosservata. Hanks stava passeggiando sulla spiaggia quando ha notato che c’era una cerimonia in corso e ha deciso di avvicinarsi alle spose per congratularsi con loro.

Diciembre e Tasha Farries si sono sposate il 22 ottobre e sono andate in spiaggia a Santa Monica per scattare delle foto quando Hanks si è fermato per congratularsi, potete vedere il video in calce alla notizia.



"Eravamo così dentro quel nel nostro momento che è stato scioccante e ci è voluto un secondo per rendercene conto. È stata la ciliegina sulla torta per il nostro grande giorno", ha detto Diciembre Farries a TODAY. È stato un momento gioioso e certamente indimenticabile per tutte le persone presenti e la coppia avrà una grande storia da raccontare dal giorno del loro matrimonio.



"Ha detto di aver notato la cerimonia e ci ha fatto molti complimenti e ha solo detto che eravamo bellissime", ha spiegato Tashia Farries. "Ci ha dato consigli d'amore ed era così positivo e umile" le spose hanno riferito che Hanks ha trascorso almeno cinque minuti a parlare con loro e ha persino chiesto loro una foto ricordo.



Presto potremo vedere Tom Hanks in Finch un film post-apocalittico su AppleTV+, l'attore non è nuovo a questi tipi di gesti infatti Hanks ha scritto una lettera ad un libraio di Edimburgo per dirgli che è il suo eroe.