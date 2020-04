Tom Hanks e gli altri: i casi di Coronavirus nel mondo dello spettacolo

Il COVID-19, il nemico invisibile del mondo in queste settimane, non risparmia naturalmente neanche il mondo dello spettacolo. Attori del cinema e della televisione, cantanti, musicisti e conduttori sono risultati positivi al Coronavirus e in molti casi hanno approfittato della loro "esperienza" per dare qualche consiglio.

Le prima celebrità a essere colpite dal virus sono state Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, che si trovavano in Australia per le riprese di un biopic su Elvis e, dopo due settimane di quarantena, sono poi rientrati a Los Angeles.

Qualche giorno dopo è stata la volta di Idris Elba (Thor, Fast & Furious - Hobbs and Shaw) e della Bond-girl Olga Kurylenko, che fortunatamente dopo una settimana di febbre alta ha iniziato a sentirsi meglio.

Tra gli altri personaggi di Hollywood a essere colpiti figura poi il magnate Harvey Weinstein, reduce dal processo e dalla recente condanna per reati a sfondo sessuale.

I fan delle serie tv hanno invece appreso la notizia del contagio di Kristofer Hivju e Indira Varma di Game of Thrones, e di Itziar Ituño de La Casa di Carta, di cui è appena arrivata su Netflix la quarta stagione.

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche il mondo della musica, colpendo tra gli altri la pop star P!nk e e il figlioletto di tre anni, il tenore Placido Domingo, il bassista John Taylor dei Duran Duran e, più recentemente, la cantautrice Marianne Faithfull.

In Italia, invece, i casi più eclatanti hanno riguardato lo showman Piero Chiambretti, ricoverato insieme alla madre Felicita, che purtroppo non ce l'ha fatta, e l'attrice Giuliana De Sio.