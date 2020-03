Tom Hanks aggiorna sul Coronavirus e chiama in causa la sua macchina da scrivere

Tom Hanks e Rita Wilson proseguono il loro percorso sulla via della guarigione dal Coronavirus. Come aveva promesso giorni fa, Hanks continua ad aggiornare i suoi fan e il mondo sulla sua salute e su quella di sua moglie. Nell'ultimo post pubblicato su Twitter l'attore dimostra di non aver perso il buonumore e il senso dell'umorismo.

Hanks ha pubblicato l'immagine della sua amata macchina da scrivere, scherzando sul fatto che in passato l'amava ma ora non più.

La star gioca sul fatto che la sua macchina da scrivere sia una Corona e quindi in questo periodo non può certo andargli a genio:"Buone notizie: una settimana dopo il test positivo, in auto-isolamento, i sintomi sono più o meno gli stessi. Nessuna febbre, tranne i vari eccetera. Piegare la biancheria e lavare i piatti ci porta direttamente a fare una pennichella sul divano. Ora le cattive notizie: mia moglie Rita Wilson ha vinto sei mani consecutive di Gin Rummy e ora conduce con 201 punti. In compenso, ho imparato a spalmare meglio il mio Vegemite. Ho viaggiato qua con una macchina da scrivere, che amavo particolarmente. Questa cosa coinvolge tutti noi. Abbassiamo la curva".

Tom Hanks e Rita Wilson erano entrambi in Australia per lavorare al biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. L'attore interpreta il personaggio del manager, Tom Parker.

I due attori sono stati trovati positivi al COVID-19; Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale e ora stanno proseguendo la quarantena in casa.

Nei giorni scorsi anche Idris Elba è rimasto positivo al COVID-19, come annunciato da lui stesso sui social.