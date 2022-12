Tom Gun: Maverick, Glen Powell svela l'importante consiglio avuto da Tom Cruise!

Top Gun: Maverick è stato un successo (quasi) inaspettato. Tom Cruise non solo ha ricoperto il ruolo di produttore, ma anche di consigliere e motivatore dei suoi compagni di set. A confermarlo è stato Glen Powell che, durante un Actors on Actors di Variety, ha svelato un ottimo consiglio avuto da Cruise.

"Per far si che il finale funzioni, devi darci dentro completamente. Tutti nel film si fanno domande sulle loro abilità. Sei l'unico ragazzo che non ha dubbi su se stesso. Quindi se c'è una qualsiasi scusa in qualsiasi cosa tu dici, il film non funziona. Dacci dentro nell'essere s****o" ha raccontato l'attore facendo ironia sul quanto sia soddisfacente essere scelto per interpretare sempre personaggi di questo tipo.

Top Gun: Maverick è il film dell'anno secondo la National Board Review confermando quanto il film sia stato apprezzato non solo dal pubblico di appassionati ma anche dalla critica. La pellicola è tornata nelle sale negli USA per una settimana con l'obiettivo di festeggiare l'uscita su Paramount+ e celebrare la prima pellicola capace di riportare gli americani in sala dopo i problemi causati dalla pandemia.

Anche per questo film Tom Cruise ha utilizzato metodi estremi non solo su se stesso, ma anche sui suoi compagni di set. Il cast è stato sottoposto ad un assurdo addestramento militare che comprendeva addirittura l'essere chiusi in una gabbia sott'acqua. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!