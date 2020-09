Tom Felton: prime foto dell'inquietante villain di A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Dopo la lunga esperienza in Harry Potter, Tom Felton torna a confrontarsi con il mondo fantasy in una nuova, entusiasmante produzione targata Netflix e stavolta in panni molto diversi da quelli del bulletto di Hogwarts. L'attore sarà infatti lo spaventoso e spietato Boogeyman, villain di A Babysitter's Guide to Monster Hunting.

Poche ore fa Felton ha condiviso sul profilo Instagram una foto che lo ritrae con indosso il costume che indosserà nell'adattamento del romanzo per ragazzi scritto da Joe Ballarini, il quale ha curato la sceneggiata dello stesso film. A prima vista sembrerebbe quasi che per il character design i costumisti si sono ispirati al Sirius Black di Gary Oldman, con tanto di Labrador nero, ma in una sua versione più vittoriana e cupa.

Di seguito la sinossi ufficiale del primo romanzo dell'omonima saga riportata da Amazon:



"Quando la studentessa delle medie Kelly Ferguson è costretta a rinunciare alla festa di Halloween per fare la babysitter, è convinta che la parte più spaventosa della sua serata sarà rinunciare alla sua vita sociale. Ma poi il piccolo Jacob viene rapito dai tirapiedi di Boogeyman e Kelly si rende conto che prendersi cura dei bambini è molto più che metterli a letto dargli qualche caramella. Dovrà inseguire i mostri dell'ombra, calciare i Toadies e imparare a combattere per sconfiggere mostri oscuri. Con l'aiuto di un antico manuale e di una società segreta di intrepide babysitter, Kelly si propone di distruggere l'Uomo Nero prima che porti in vita gli incubi di Jacob".

A Babysitter's Guide to Monster Hunting arriverà su Netflix il prossimo 14 ottobre, appena in tempo per Halloween, e vedrà nel cast anche Tamara Smart (Artemis Fowl) nei panni di Kelly, mentre la regia la supervisione sono state rispettivamente affidate a Rachel Talalay (Doctor Who) e Ivan Reitman (Ghostbusters).