Tom Felton esclude la reunion del cast originale per La maledizione dell'erede

Da quando J.K. Rowling ha proseguito le avventure di Harry Potter a teatro con Harry Potter e la maledizione dell'erede, i fan si sono chiesti quando si concretizzerà un adattamento cinematografico della storia. Tuttavia sarà difficile rivedere il cast originale della saga, stando alle dichiarazioni di Tom Felton, interprete di Draco Malfoy.

Secondo Felton difficilmente il cast si riunirà per un adattamento de La maledizione dell'erede:"Quanto offri? Sto scherzando [ride]. Non credo che ne faremo un altro, ad essere sincero. Penso che siano stati otto meravigliosi capitoli e tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto".

Tuttavia qualche spiraglio sembra rimanere, visto che Tom Felton non si è professato contrario al suo ritorno nell'universo di Harry Potter, sostenendo semplicemente di ritenere che sia poco probabile.



In ogni caso al momento non esiste nemmeno un progetto in cantiere per quanto riguarda un adattamento dello spettacolo teatrale de Harry Potter e la maledizione dell'erede, che quindi potrebbe rimanere per sempre una pièce senza mai avere una versione cinematografica.

Disney in questo momento è impegnata con la realizzazione della saga prequel, Animali Fantastici E Dove Trovarli, con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del magizoologo Newt Scamander.

Per i nostalgici di Harry Potter in ogni caso è possibile alloggiare nella casa di Godric's Hollow, disponibile su Airbnb.

Recentemente Rupert Grint ha parlato invece di un film ispirato a La maledizione dell'erede.