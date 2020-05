Tom Felton deluso: il Cappello Parlante non lo smista tra i Serpeverde

Tom Felton deve la sua fama mondiale al personaggio di Draco Malfoy, compagno di scuola e principale rivale a Hogwarts di Harry Potter. Tuttavia sembra che il sito Wizarding World, dedicato proprio al mondo del maghetto creato da J.K. Rowling, abbia riservato un destino differente all'attore rispetto a quello del suo celebre personaggio.

Con un post su Instagram, Tom Felton ha espresso ai propri fan la sua delusione per la decisione del Cappello Parlante virtuale, che non l'ha smistato fra i Serpeverde, casa nella quale ovviamente l'interprete di Malfoy si sarebbe aspettato di appartenere. Il sito ha riservato a Tom Felton un posto nella casa di Tassorosso e la star non è sembrata troppo contenta della decisione.



"Un giorno triste... su tanti livelli #harrypotterathome" ha scritto Tom Felton nella didascalia, mostrando lo screenshot dello smistamento riservatogli dal sito.

Nel frattempo in questi giorni Harry Potter At Home ha proposto ai fan una novità davvero interessante; dal 5 maggio è disponibile l'audiolibro dei primi capitoli di Harry Potter e la pietra filosofale letti proprio da Daniel Radcliffe, interprete dell'iconico protagonista della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling.

Ad affiancare Radcliffe altre star come Stephen Fry, David Beckham, Eddie Redmayne e Dakota Fanning.

Per aiutare i bisognosi in questo periodo difficile, J.K. Rowling ha donato 1 milione di sterline in beneficenza.

Ad inizio mese i fan hanno festeggiato i 22 anni dalla famosa Battaglia di Hogwarts.