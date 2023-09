Tom Felton compie 36 anni: 'Ciò che sono lo devo a Draco Malfoy'

C'è chi, nel mondo del cinema, rimane ingabbiato nel ruolo del cattivo e finisce per odiare quel personaggio che gli ha dato notorietà (sì, stiamo pensando a William Zabka in How I Met Your Mother): Tom Felton non fa parte di questa categoria, almeno stando alle parole della star di Harry Potter sul suo Draco Malfoy.

Felton, che oggi compie 36 anni, non ha mai preso le distanze dal figlio di Lucius e Narcissa, anzi: l'attore non manca mai di rimarcare quanto il personaggio di Draco abbia cambiato al sua vita, permettendogli di essere amato (e odiato!) da milioni di fan e soprattutto facendogli capire quale fosse la via giusta da seguire.

"La saga di Harry Potter è la mia infanzia. Molto di quello che sono diventato oggi, la mia personalità, è stata formata da quella esperienza e da Draco Malfoy. Lui è un bullo, ma io ho cercato di crescere andando esattamente nella direzione contraria. Sono stato veramente fortunato nel far parte di tutto questo. Era iniziato semplicemente come un film, nessuno di noi avrebbe immaginato che saremmo andati avanti dieci anni. Il fatto è che spesso ti rendi conto di quanto stai bene solo quando tutto finisce" sono state le sue parole. Poteva essere più chiaro di così? L'amore per la saga del maghetto, intanto, non accenna a calare: anche l'Empire State Building è pronto ad omaggiare Harry Potter per il 25esimo anniversario della saga.