Tom Cruise e Winnie the Pooh invitati alla festa per l'incoronazione di Re Carlo III

La superstar di Hollywood Tom Cruise, ma anche l'amatissimo Winnie the Pooh e diverse altre celebrità, sono ufficialmente gli ultimi grandi invitati che prenderanno parte allo sfarzoso spettacolo allestito al Castello di Windsor per festeggiare l'incoronazione del re Carlo III.

Per l'evento infatti sono previsti una serie di sketch e segmenti pre-registrati pensati per condividere fatti poco noti su re Carlo III: tra le guest star, oltre al protagonista di Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno (che ha da poco terminato le riprese di Mission: Impossible 8), anche la leggenda della televisione Dame Joan Collins, l'amato orso Winnie e il cantante gallese Sir Tom Jones. Anche l'esperto di sopravvivenza Bear Grylls e Oti Mabuse di Strictly si uniranno al cast, che però non includerà il re in persona, a differenza di quanto accaduto in passato con le celeberrime scenette della regina Elisabetta II con Paddington per il Giubileo di platino.

Artisti come Paloma Faith, Steve Winwood e Nicole Scherzinger faranno parte della line-up per il Coronation Concert di domenica 7 maggio. Saranno raggiunti sul prato del Castello di Windsor dal cantante Olly Murs Pete Tong e dalla star di Bollywood Sonam Kapoor, che offrirà una performance di parole. Murs ha dichiarato: “È un onore esibirmi per re Carlo in un castello così iconico. Sarò orgoglioso di raccontarlo ai miei figli un giorno." E Tong ha aggiunto: "Sarà una celebrazione molto speciale".

L'incoronazione ufficiale di Re Carlo III si terrà a Londra domani 6 maggio.