Tom Cruise a Wimbledon: la star di Mission: Impossible sugli spalti per la finale maschile

Il mondo del cinema ormai è un tutt'uno con quello dello sport e dopo l'improbabile paragone tra Roberto Mancini e il William Wallace di Mel Gibson, sugli spalti della finale di Wimbledon troviamo Tom Cruise. L'attore ha già assistito alla finale femminile vinta da Barty per poi passare al match tra Berrettini e Djokovic.

Nella giornata di ieri la star di Mission: Impossible era sugli spalti con le sue colleghe Hayley Atwell e Pom Klementieff e lo stesso profilo ufficiale della competizione sportiva ha condiviso una serie di esilaranti video con protagonista l'attore che salutava con grande allegria il resto del pubblico presente sugli spalti.

Tom Cruise si è presentato a Wimbledon in tutta la sua eleganza e in tanti hanno ironicamente sottolineato come in realtà alla finale non sia presente l'attore in carne ed ossa, bensì la sua controfigura direttamente dal Museo delle Cere di Madame Tussauds. La star di Mission: Impossible non sembra infatti avere i suoi 59 anni, il tempo per lui sembra essersi fermato.

Quello tra Tom Cruise e lo sport è un connubio ben collaudato. Non è raro ad esempio vedere l'attore a bordo pista nel corso delle gare di Moto Gp. L'interprete di Ethan Hunt è un grande fan di Valentino Rossi e non perde di certo l'occasione per ricordarlo.