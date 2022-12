Tom Cruise, Will Smith e tutti gli snobbati ai Golden Globes 2023

Ovviamente, dopo lo scandalo agli scorsi Oscar e lo schiaffo a Chris Rock era impensabile immaginare una nomination per Will Smith e la sua performance in Emancipation - Oltre la libertà. E infatti le recenti nomination ai Golden Globes 2023 hanno snobbato completamente l'attore. Ma ci sono anche altre vittime illustri come ad esempio Tom Cruise.

Per quanto riguarda i film, i Golden Globes hanno ancora una volta trascurato di nominare una donna nella categoria della migliore regia. Per il resto, le maggiori sorprese della mattinata sono state l'impressionante risultato di Babylon, quello tutt'altro che impressionante di Women Talking e l'assoluta mancanza di nomination per Emancipation con Will Smith.

Inoltre, Brendan Fraser - che nel 2018 ha accusato l'ex presidente dell'HFPA Philip Berk di averlo palpeggiato e ha già detto che non avrebbe partecipato alla cerimonia se fosse stato nominato - è stato effettivamente nominato per la sua interpretazione in The Whale. (Berk è stato espulso dall'HFPA non per le accuse di Fraser, ma per aver inviato un'e-mail interna in cui definiva Black Lives Matter un "movimento di odio razzista" nel 2021). Tuttavia, Fraser ha già dichiarato che non avrebbe presenziato alla cerimonia di premiazione.

Se si vuole indicare il momento definitivo che ha fatto precipitare la reputazione dei Golden Globes nel 2021, è stato quando Tom Cruise ha deciso di restituire i tre trofei vinti - per Nato il quattro luglio (miglior attore drammatico), Jerry Maguire (miglior attore commedia o musical) e Magnolia (miglior attore non protagonista) - per protestare contro la mancanza di diversità all'interno della HFPA.

È impossibile sapere con certezza se è per questo che l'HFPA ha deciso di non nominare Cruise per la sua interpretazione in Top Gun: Maverick, ovvero il film che da solo ha salvato le sale cinematografiche quest'anno. La pellicola ha ottenuto le nomination per miglior film drammatico e miglior canzone (per "Hold My Hand" di Lady Gaga). Ma dato l'entusiasmo quasi universale per il film, la profonda ammirazione per il carisma di Cruise e l'insaziabile amore dei Globes per la nomina di gigantesche star del cinema, è piuttosto sorprendente che non sia tra i nominati di quest'anno.

Tra i grandi snobbati possiamo citare anche Harry Styles sia per Don't Worry Darling né per The Policeman; Jennifer Lawrence completamente ignorata con il suo Causeway, così come Julia Roberts e il successo al botteghino Ticket to Paradise (invece, è stata nominata tra le serie per Gaslit).

Su queste pagine trovate le nomination TV dei Golden Globes 2023.