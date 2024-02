Tom Cruise vuole tornare a fare film d'autore, sarà in The Movie Critic di Tarantino?

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile coinvolgimento di Tom Cruise in The Movie Critic di Quentin Tarantino, il decimo e ultimo film del regista di Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood, e Variety in queste ore ha offerto un'interessante scoop sul futuro della star.

La rivista infatti potrebbe aver sostanzialmente confermato lo scoop originale di Jeff Sneider, dato che rivela esplicitamente che nel nuovo contratto firmato da Tom Cruise con Warner Bros come parte della loro "partnership strategica" non esclusiva compariva anche il nome del film finale di Tarantino. Tuttavia, The Movie Critic non ha attualmente un distributore e tutti gli studi cinematografici, tra cui soprattutto Sony e Warner Bros, stanno facendo un'offerta per assicurarselo.

In attesa di capire come andrà a finire, rimane interessante l'estratto di Variety dedicato a Tom Cruise, nel quale si anticipa che l'attore nei prossimi anni tornerà a realizzare più film d'autore, allontanandosi gradualmente dai blockbuster (presumibilmente dopo Top Gun 3 e il finale di Mission: Impossible): "Oggi Cruise vuole qualcosa di più della semplice celebrità da uomo d'azione: gli piacerebbe tornare a lavorare con autori come Paul Thomas Anderson. In effetti, non ha ottenuto una nomination all'Oscar per la recitazione da quando è apparso nel film drammatico di Anderson del 1999 Magnolia."

Nel corso dei suoi quattro decenni di carriera, Tom Cruise ha lavorato con autori come Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Michael Mann, Brian De Palma, Ridley Scott, Oliver Stone, Sydney Pollack, Neil Jordan e Jon Woo, solo per citarne alcuni. Il prossimo sarà Quentin Tarantino? Staremo a vedere.