Tom Cruise vs tutti: Top Gun rimarrà il re del box office dopo Avatar 2 e Black Panther 2?

Il 2022 finora ha un solo ed indiscusso re del box office, Top Gun Maverick di Joseph Kosinski con protagonista l'inossidabile Tom Cruise: ma il film della Paramount riuscirà a restare davanti a tutti fino alla fine dell'anno?

Mancano poche settimane al traguardo chiamato 2023, ma è adesso che il gioco si fa veramente duro perché nelle prossime settimane arriveranno gli unici due film potenzialmente in grado di superare Maverick: stiamo parlando ovviamente di Black Panther: Wakanda Forever e di Avatar: La via dell'acqua.

Attualmente Top Gun Maverick è l undicesimo film con l'incasso più alto della storia del cinema, con un totale al box office globale arrivato a 1,484 miliardi di dollari, nati da un sorprendete risultato a livello domestico: un week-end di debutto da tre giorni che fruttò 127 milioni di dollari a maggio e una run totale arrivata a $716 milioni dollari; quest'ultima cifra ne fa addirittura il quinto miglior incasso di sempre negli USA, guarda caso sopra al primo Black Panther (sesto) e sotto al primo Avatar (quarto).

Le prime previsioni al box office per Black Panther: Wakanda Forever parlano di un debutto superiore rispetto a Maverick - un roboante 180 - 225 milioni, che 'rischia' di entrare anche nella top 5 del Marvel Cinematic Universe - ma la forza del film di Tom Cruise è stata la tenitura andata avanti a ritmi vertiginosi per interi mesi, mentre tutti gli ultimi film Marvel si sono rapidamente sgonfiati al box office (anche grazie al loro esordio su Disney Plus nel giro di poche settimane); al contrario, Avatar 2 è uno dei film più attesi di sempre e, sebbene sia ancora presto per le prime stime, prendendo come esempio i risultati del primo Avatar di James Cameron e rapportandoli alla crescita dei biglietti in Nord-America al 2022 si arriverebbe ad un totale domestico di 1.1 miliardi (e come il film originale, anche il sequel uscirà a ridosso del Natale).

Insomma, gli unici film in grado di spodestare Top Gun: Maverick dal trono del box office 2022 stanno per uscire nei cinema di tutto il mondo: le scommesse sono aperte!