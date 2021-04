Tom Cruise vs Keanu Reeves, nel 2022 lo scontro tra Mission Impossible 7 e John Wick 4

Dopo i recenti posticipi del calendario di Paramount, l'atteso Mission: Impossible 7 con Tom Cruise è slittato ufficialmente al 27 maggio 2022, la stessa data in cui Lionsgate ha fissato l'uscita di John Wick 4.

Come fatto notare da Forbes, si tratta della terza brutta notizia ricevuta dallo studio nel giro di poche settimane dopo l'acquisizione dei sequel Knives Out da parte di Netflix, per cui il colosso dello streaming ha speso ben 460 milioni di dollari, e la decisione di Sony Pictures di abbandonare la collaborazione con Star e affidare la distribuzione televisiva dei propri film alla stessa Netflix.

A questo punto, considerando che la saga con Keanu Reeves ha dimostrato di non avere bisogno di un weekend festivo per avere successo (il 27 maggio 2022 coinciderà con il weekend del Memorial Day), è possibile che Lionsgate decida di spostare il film in un'altra data ancora da definirsi. Anche perché in caso contrario si ritroverebbe ad affrontare al box office un altro franchise action di grande successo, spinto oltretutto dalla presenza dell'instancabile Tom Cruise.

Ironia della sorte, fino allo scorso maggio John Wick 4 doveva debuttare insieme a Matrix 4.

