Tom Cruise vs Justin Bieber: il presidente della UFC sta organizzando l'incontro!

Dopo aver sfidato pubblicamente Tom Cruise per un'incontro all'interno dell'ottagono, la pop star sembrava essersi tirata definitivamente indietro quando ha ammesso di stare solo scherzando. A quanto pare, però, il presidente della UFC Dana White si sta effettivamente impegnato per realizzare il match.

Ospite all'Hashtag Sports 2019, White ha confermato un recente scoop di TMZ che aveva anticipato la reale volontà di Bieber di sfidare la star di Mission Impossible: "Sapevo che questa sarebbe stata la prima domanda" ha detto ridendo. "Sentite, se posso fare questo incontro, ci metterò tutto l'impegno che posso. Sarebbe il più grande pay-per-view della storia dei pay-per-view."

Quando gli è stato chiesto se fosse stato seriamente contattato in merito al match, White ha ammesso: "E' Vero. Per quanto possa sembrare assurdo, è vero... non voglio fare nomi, ma domenica ho parlato al telefono con due pezzi grossi. Mi hanno detto che potrebbe accadere, che la possibilità esiste. Non pensavo fosse possibile, ma se lo è richiamatemi. Io ci sto."

"Mio dio, sarebbe una cosa enorme," ha poi proseguito White. "Sarebbe davvero pazzesco. Tutti ridevano quando ne parlavamo, come avete sentito. Chi non vorrebbe vederlo? Tutti lo guarderebbero. E' un disastro, e lo adoro. Ci sto, ci sto assolutamente. Non riesco a credere che ne stiamo parlando."

Nonostante la volontà di Justin Bieber e il presidente della UFC, l'impegnatissimo Tom Cruise - che nei prossimi anni apparirà in Top Gun: Maverick e nei due nuovi Mission: Impossible - non ha ancora risposto alla sfida lanciata dalla pop star.