Tom Cruise voleva Lewis Hamilton in Top Gun Maverick: cosa è andato storto

Mentre Paramount sta lavorando a Top Gun 3 con Tom Cruise, torniamo alla realizzazione dell'acclamato Top Gun Maverick per scoprire un interessante retroscena su Lewis Hamilton, famoso campione di Formula 1.

La superstar, parlando con GQ, ha raccontato di aver stretto una forte amicizia con Tom Cruise dopo che l'attore lo aveva invitato sul set del suo film Edge of Tomorrow del 2014: da allora il duo ha continuato a mantenersi in contatto - con Cruise che ha inviato messaggi di incoraggiamento a Hamilton prima di ogni gara disputata, da allora - e un giorno il pilota si propose per un ipotetico sequel di Top Gun, anni prima che Top Gun: Maverick venisse effettivamente realizzato.

"Gli dissi: 'Amico, se mai farai Top Gun 2, un giorno, devi darmi una parte! Sono disposto anche a fare il custode dell'hangar in cui tieni il tuo aereo!", ha ricordato Hamilton. Anni dopo, quando la pre-produzione di Top Gun: Maverick era iniziata davvero, Tom Cruise si ricordò di quella richiesta scherzosa di Hamilton e mise il pilota in contatto con il regista Joseph Kosinski, che gli offrì il ruolo di uno dei giovani piloti addestrati da Tom Cruise nel sequel: purtroppo però, a causa del suo fitto programma di corse e allenamenti (stiamo parlando del 2018, quando Hamilton guidava per il titolo mondiale) e della sua mancanza di esperienza nella recitazione, Hamilton ha deciso di rinunciare all'offerta. Da allora, però, se ne è molto pentito: "In primo luogo, non ho mai preso una lezione di recitazione in vita mia", ha detto alla rivista. “E non volevo deludere nessuno, a dirla tutta. Purtroppo non avevo davvero il tempo da dedicarci, e ricordo che dovere rinunciare, doverlo dire a Joe e a Tom, mi ha spezzato il cuore. E poi me ne sono pentito, naturalmente: quando ho visto il film, l'ho trovato incredibile. Pensare che avrei potuto farne parte è un vero incubo!".

La lezione però è stata imparata: come forse saprete, infatti, Lewis Hamilton sarà il produrre del nuovo film di Joseph Kosinski, che sarà incentrato sul mondo della Formula 1 e avrà per protagonista Brad Pitt. Il film sarà girato con le stesse tecniche realistiche usate per Top Gun: Maverick, ma applicate alle auto da corsa.

