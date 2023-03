Tom Cruise vola da una scogliera nel primo poster di Mission: Impossible Dead Reckoning!

A pochi giorni dalla notizia di Hannah Waddingham nel cast di Mission Impossible 8, sui social è stato pubblicato il primo poster ufficiale di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, nuovo film della saga action con protagonista Tom Cruise.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato dall'account ufficiale del franchise di Mission: Impossible, il poster ufficiale di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno vede il protagonista Tom Cruise nei panni del super-agente segreto Ethan Hunt mentre si lancia da una scogliera in sella alla sua fedele moto da cross, come già visto nell'entusiasmante trailer ufficiale di Mission Impossible 7. Lo stunt è stato compiuto in Norvegia, con Tom Cruise che si è buttato dal precipizio in sella alla sua moto per poi atterrare dolcemente grazie al paracadute: per ragioni produttive, ovviamente, Tom Cruise ha compiuto lo stunt numerose volte, così da permettere al regista Christopher McQuarrie e al suo team di ottenere la ripresa migliore.

Ricordiamo che Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà nei cinema italiani a partire dal 13 luglio 2023, distribuito da Eagle Pictures e Paramount Pictures Italia. Il film, settimo capitolo della saga di Mission: Impossible, oltre a Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force) include anche il ritorno di numerosi volti storici del franchise, come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt. Tra le new entry anche le star Marvel Hayley Atwell e Pom Klementieff.

