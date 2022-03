Tom Cruise vola al Festival di Cannes: Top Gun Maverick debutterà alla Croisette!

Secondo le prime indiscrezioni riguardanti la line-up del Festival di Cannes 2022, il nuovo blockbuster della Paramount Pictures Top Gun: Maverick debutterà alla Croisette il prossimo maggio, ottenendo un posto nella sezione dei film fuori concorso.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né da una parte né dall'altra, perché sia le alte sfere del Festival di Cannes che quelle della Paramount hanno deciso di non commentare, ma le tempistiche sarebbe a dir poco ideali per il nuovo kolossal di Tom Cruise: l'uscita del sequel di Top Gun infatti è prevista per il 27 maggio, che non solo in Nord America coincide con il week-end festivo del Memorial Day ma anche con le ultime serate europee di Cannes, che quest'anno è fissato per il 17-28 maggio.

Del resto il festival ha sempre ospitato le principali star e opere di Hollywood, sia in che fuori concorso: senza tornare troppo indietro nel tempo per scomodare la palma d'oro a Apocalypse Now, basti citare dal 2000 ad oggi le proiezioni speciali di Star Wars: La vendetta dei Sith, Up, X-Men: The Last Stand, Shrek, Kung Fu Panda e Ocean's Thirteen, e in tempi ancora più recenti le prime mondiali di Solo: A Star Wars Story e addirittura Fast & Furious 9 l'anno scorso. Quello di Tom Cruise è un nome che fa gola per il tappeto rosso della Croisette, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Ricordiamo che il cast di Top Gun Maverick include anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jean Louisa Kelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer, che torna nel ruolo di Iceman. Il regista Joseph Kosinski si riunisce con Cruise dopo averlo già diretto nell'avventura fantascientifica del 2013 Oblivion. Top Gun Maverick si è mostrato in un nuovo trailer in collaborazione con Porsche pubblicato qualche settimana fa.

Prima di chiudere segnaliamo che, dalle voci che circolano nell'ambiente, anche altri film hollywoodiani potrebbero debuttare a Cannes 2022: tra questi Three Thousand Years Of Longing di George Miller, Lightyear della Pixar diretto da Angus MacLane e Elvis di Baz Luhrmann.