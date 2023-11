Tom Cruise è la prima vittima di Scientology: parla ex leader della chiesa

Tom Cruise è uno dei membri più in vista di Scientology:Tom Cruise, attualmente a lavoro su un nuovo action r-rated, fa parte della chiesa dagli anni Ottanta e l'ha sempre sostenuta pubblicamente con grande convinzione.

Mitch Brisker, uno degli ex leader di Scientology ha parlato con il Daily Mail del suo ruolo nella Chiesa, del leader David Miscavige e del suo rapporto con Tom Cruise.

Brisker, che è stato direttore senior ed esecutivo dei Golden Eras Studios di Scientology, parlando di Miscavige, ha dichiarato: "Non esiste un maniaco del controllo più grande dacchè esiste la razza umana. Tutto quello che c'è in Scientology, persino il sapone che viene usato nella loro lussuosa nave da crociera, viene sottoposto alla sua approvazione. Passa centinaia e centinaia di ore, gran parte della sua settimana -ero lì, l'ho visto- a ricevere questi moduli CSW (Completed Staff Work) che in pratica sono proposte di approvazione".

Brisker parla anche dell'amicizia tra il leader di Scientology e Cruise: "È davvero come se fossero separati alla nascita. Era quasi carino vederli insieme. Penso che per Tom sia un'amicizia autentica, quasi una venerazione". Per quanto riguarda l'attore, Brisker ritiene che in lui ci sia una "reale vena di bontà" e che sia "la vittima numero uno di Scientology".



"So che la gente non sarà d'accordo con me su questo punto, ma è come se vivesse in una realtà distorta. È come se fosse dentro il Matrix" ha aggiunto l'ex leader.

Brisker pubblicherà il suo libro The Big Lie: How I Made an Evil Cult Look Good nel novembre del 2024. Su Scientology è anche uscito questo giugno un documentario di inchiesta, Going Clear.