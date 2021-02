Tom Cruise, i video deepfake dell'attore spopolano su TikTok

Tom Cruise che gioca a golf. Tom Cruise che ci mostra un trucco di magia. Tom Cruise che inciampa. TikTok è invaso di video deepfake dell'attore di Mission: Impossible e Top Gun: Maverick, mentre la tecnologia si fa si sempre più realistica... E inquietante.

È vero che Tom Cruise è tecnicamente la star perfetta per ingannare lo spettatore, dato che la sua personalità si presta sicuramente a certe trovate... Ma i deepfake che tanta popolarità stanno avendo su TikTok sono davvero impressionanti

Quelli che trovate anche in testa e in calce alla notizia sono solo degli esempi, ma non si fatica a comprendere il chiacchierio che hanno generato i video postati dall'account @deeptomcruise sul social del momento.

Sotto i video infatti, è facile trovare commenti del tipo "I deepfake stanno diventando davvero inquietanti, e stanno dominando su TikTok. Ogni figura pubblica dovrebbe creare un account e farselo riconoscere come ufficiale, anche se poi non lo usa. In questo modo sarebbe più semplice identificare i fake".

E dire che di deepfake artistici ne abbiamo visti e ne continuiamo a vedere, come quello con Tom Holland e Robert Downey in Ritorno al Futuro, o quello che ha cercato di riprodurre la tecnologia deaging di The Irishman, guadagnandosi anche più complimenti degli effetti utilizzati per lo stesso film.

Voi che ne pensate? Qual è la vostra opinione sui deepfake? Fateci sapere nei commenti.