Tom Cruise vero Top Gun, ha portato il suo P-51 Mustang a 'fare un giro'

Le persone normali vanno a fare una passeggiata o al massimo un giro in bicicletta, Tom Cruise invece sale a bordo del suo aereo P-51 Mustang per trascorrere qualche ora in 'relativa' tranquillità.

La star, che compirà 61 anni a luglio, è stata vista guidare il suo aereo fuori dall'aeroporto di Naples in Florida nei giorni scorsi. Come si può vedere dalla foto in calce all'articolo, era ai comandi del suo P-51 Mustang, un modello di cacciabombardiere che fu usato durante la seconda guerra mondiale (anche se si ritiene che quello di Tom Cruise sia stato costruito nel 1946). Se il velivolo vi sembra familiare, è perché l'attore lo ha utilizzato nel film di successo dello scorso anno Top Gun: Maverick, nella scena finale in cui Pete 'Maverick' Mitchell vola via insieme a Penny (Jennifer Connelly).

La passione di Tom Cruise per l'aviazione è iniziata durante le riprese dell'originale Top Gun del 1986. L'attore ha ottenuto la licenza di pilota nel 1994 e, oltre al Mustang, si pensa possieda anche altri due aerei. Da quel che è stato reso noto, non ci saranno velivoli nel prossimo film Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, in uscita dal 12 luglio in Italia: in compenso, l'attore è saltato da un burrone in sella ad un motocicletta munito di paracadute e ha combattuto sul tetto di un treno in corsa (a proposito, guardate la nuova foto ufficiale di Mission: Impossible 7)

V ricordiamo che oggi domenica 7 maggio Tom Cruise sarà alla festa per l'incoronazione di Carlo III, dove è atteso con un nuovo sketch pensato per lo spettacolo organizzato per celebrare il nuovo re del Regno Unito: speriamo che abbia organizzato qualcosa di poco pericoloso.