Tom Cruise: da Venezia insulti a Chris Hemsworth insieme alle star di Mission: Impossible

Tom Cruise, insieme ad alcuni membri del cast di Mission: Impossible 7, è comparso in un video diretto da Pom Klementieff e pensato esclusivamente per insultare Chris Hemsworth, la star di Thor nel Marvel Cinematic Universe.

Il video trash talk pensato per la AGBO Superhero League di questa settimana è stato distribuito in esclusiva da Variety (trovate il link in calce nella sezione della fonte), e vede la Klementieff - interprete di Mantis nel Marvel Cinematic Universe - eseguire una canzone francese che ha scritto su Chris Hemsworth. Il video musicale è ambientato a Venezia, dove gli attori stanno attualmente girando Mission: Impossible 7 con Simon Pegg e Rebecca Ferguson, anche loro compresi nel filmato.

Il video musicale è in bianco e nero e va avanti per due minuti, è intitolato "Au Revoir Chris Hemsworth" e prende in giro la superstar di Thor per il suo aspetto, la sua personalità e il suo ruolo nel franchise Avengers. "Una cosa sono certa e mi dispiace spezzarti il ​​cuore, ma la mia squadra è migliore della tua" dice la canzone, riferendosi ovviamente al team di supereroi dei Marvel Studios.

Il video fa parte della serie di trash talk settimanali della AGBO Superhero League, che promuove il fantasy football league di beneficenza con le star di Avengers Robert Downey Jr., Paul Rudd, Ryan Reynolds, Tom Holland e Chris Evans, tra gli altri. Klementieff sta giocando per Time’s Up, il che significa che una percentuale del montepremi di $1 milione di dollari sarà donata all'organizzazione in base alla sua classifica.

