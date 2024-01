Tom Cruise ha fatto tornare tutti in palestra per una scena di Top Gun: Maverick

Che Tom Cruise sia un perfezionista ormai lo sappiamo tutti, ma questo non riguarda soltanto gli stunt e i momenti action, perché per una scena di Top Gun: Maverick ha fatto tornare tutti in palestra ad allenarsi.

La scena in questione è già diventata iconica per gli amanti del film, cioè quella della partita a football sulla spiaggia, rigorosamente a petto nudo, con il balletto di Miles Teller che all'epoca era diventato virale. E già che ci siete ecco tre motivi che hanno reso Top Gun Maverick un grande successo.

Glen Powell, l'interprete di Hangman, aveva però rivelato che dopo aver girato la scena la prima volta Tom Cruise non era per niente soddisfatto. Non tanto dal punto di vista cinematografico, ma perché i corpi non erano abbastanza in forma.

Pare quindi che abbia "costretto" tutti gli attori a tornare in palestra ad allenarsi per poi rigirare la scena addirittura qualche settimana dopo il primo ciak, allungando le riprese di Top Gun: Maverick per un senso di perfezione estetica.

Ci aspettavamo che Tom Cruise fosse un perfezionista per quanto riguarda gli stunt e la loro verosimiglianza, ma evidentemente anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto se si gioca sulla spiaggia a petto nudo.

