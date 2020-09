Tom Cruise torna sul set di Mission: Impossible e inizia già a menare le mani

Le riprese della mega-produzione composta da Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, i nuovi capitoli della saga con Tom Cruise che saranno girati back-to-back, sono finalmente ricominciate in queste ore.

Le prove sono state fornite dal Daily Mail, che ha paparazzato la superstar interprete di Ethan Hunt sul colossale set del doppio-film: come potete vedere nella foto in basso Tom Cruise si è presentato a lavoro con la mascherina d'ordinanza, mentre cliccando sul link della fonte assisterete anche alle prove di un combattimento che l'attore candidato all'Oscar ha effettuato con uno degli stunt-man.

La produzione ha dovuto fronteggiare alcuni intoppi ultimamente, oltre al lockdown imposto dal coronavirus, prima per le polemiche circa la presunta distruzione di un ponte storico, per l'esplosione di una moto e infine per l'utilizzo di navi da crociera in Norvegia. Ricordiamo che le date di uscite dei due film, entrambi scritti e diretti da Christopher McQuarrie, sono ancora previste rispettivamente per novembre 2021 e novembre 2022.

Rebecca Ferguson tornerà in entrambi i sequel co-prodotti da Cruise, e insieme a lei anche i veterani del franchise Ving Rhames, Simon Pegg e Henry Czerny, con Vanessa Kirby che riprenderà il suo ruolo da Mission: Impossibile - Fallout. Tra le new entry anche Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Esai Morales, tutti scritturati per ruoli attualmente sconosciuti.