Tom Cruise torna in sella: ecco quando partiranno le riprese di Mission: Impossible 7 e 8

Tom Cruise si sta preparando a tornare in azione con le riprese di Missione: Impossible 7 e 8, dopo che la Paramount Pictures è stata costretta a cambiare radicalmente i suoi piani di produzione a febbraio scorso a causa della pandemia di Coronavirus.

Parlando alla BBC pochi minuti fa per commentare la pubblicazione dei protocolli di sicurezza della British Film Commission, il primo assistente alla regia Tommy Gormley ha affermato che i lavori sul franchise ripartiranno entro settembre per concludersi a maggio 2021.

“Speriamo di ricominciare a girare a settembre. Ci siamo fermati praticamente pochissimi giorni prima delle riprese a Venezia - eravamo proprio nell'epicentro quando tutto è iniziato - quindi abbiamo dovuto chiudere il set di Venezia a quattro o cinque giorni dall'inizio", ha detto Gormley al programma Today di BBC Radio 4. "Speriamo di ricominciare a settembre, speriamo di poter tornare in tutti i paesi in cui abbiamo pianificato di girare, incluso il Regno Unito. Il piano è di lavorare incessantemente da settembre ad aprile/maggio prossimo, questo è il nostro obiettivo. E siamo convinti di poterlo realizzare."

Gormley ha aggiunto che le linee guida della British Film Commission sono "eccellenti" ed è estremamente ottimista riguardo al ritorno alla produzione del film diretto da Christopher McQuarrie. Ha anche affermato che le riprese non saranno prive di sfide significative date le dimensioni delle doppia produzione, le sue molteplici scene d'azione e la troupe "gigante", ma ha aggiunto che non ci saranno problemi a patto di "seguire tutte le procedure con molta attenzione". “Dobbiamo tornare al lavoro per ogni persona nell'industria cinematografica, decine di migliaia di persone più o meno note, ma dobbiamo farlo in sicurezza e proteggerci a vicenda, e questo è sicuramente possibile grazie alle nuove linee guida."

