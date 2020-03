Tom Cruise torna in azione nelle prime foto dal set di Mission: Impossible 7

Tom Cruise non teme il Coronavirus: mentre i film in uscita vengono rinviati e le produzioni interrotte in tutto il mondo, la troupe di Mission: Impossible 7 ha lasciato l'Italia per il Regno Unito, dove ha iniziato ufficialmente i lavori per il nuovo film di Christopher McQuarrie.

Nel post in calce all'articolo potete vedere i primi scatti rubati dal set: secondo il Daily Mail, il luogo scelto per la sequenza è una pista di prova a Dunsfold, un villaggio nel Surrey, in Inghilterra, dove Tom Cruise è stato visto eseguire acrobazie ad alta velocità su una motocicletta.

L'attore nominato al tre volte agli Oscar ha poi girato una serie di scene di auto ed elicotteri in quella che sembra essere una sequenza di inseguimento estesa che includerà più veicoli e coinvolgerà anche la nuova arrivata nel franchise Hayley Atwell (Captain America: The First Avenger, Avengers: Endgame), che è stata avvistata insieme a Cruise sul set.

Dopo le riprese in esterna, la troupe dovrebbe trasferirsi ai Pinewood Studios del Buckinghamshire per filmare ulteriori sequenze, ma resta da vedere per quanto ancora potranno continuare col Regno Unito sempre più al centro della pandemia. Altri film del 2021 in fase di produzione in Gran Bretagna, tra cui Jurassic World: Dominion, The Matrix 4 e Fantastic Beasts 3, sono già stati messi in pausa per il momento.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 sarà girato back-to-back con Mission: Impossible 8: il cast include anche Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Fallout, Doctor Sleep), Simon Pegg, Pom Klementieff (Guardiani della Galassia, Avengers: Infinity War), Shea Whigham (Joker) e Nicholas Hoult (X-Men: Dark Phoenix). I due film usciranno rispettivamente il 23 luglio 2021 e il 5 agosto 2022.

Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult su Mission: Impossible Rogue Nation e un saggio sulle migliori tre scene di Mission Impossible Fallout.