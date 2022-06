Tom Cruise con Top Gun può superare un record che dura da 22 anni...e che ha stabilito lui

Dopo aver elencato tutti gli easter egg per Top Gun nascosti in Top Gun Maverick, torniamo a parlare dei numeri incredibili che il sequel con Tom Cruise sta facendo registrare al box office.

Il film ha infatti guadagnato 191,1 milioni di dollari in sei giorni nei soli Stati Uniti e ha superato i 200 milioni di dollari a livello nazionale nelle scorse ore, terminando la sua prima settimana di programmazione in Nord-America oltre i 205 milioni di dollari. Ha già superato Tron: Legacy ($170 milioni al debutto nel 2010) per diventare il più grande incasso domestico del regista Joseph Kosinski, e secondo le previsioni potrebbe riuscire a superare un record che è rimasto imbattuto da Mission: Impossible II.

Il cult diretto da John Woo, infatti, è stato l'ultimo film non fantasy/sci-fi e senza supereroi in grado di vincere il box office dell'estate: dal 2000 in poi, infatti, i mesi estivi sono stati vinti sempre da film fantastici su robot, maghi, pirati, supereroi o icone dell'animazione. Secondo Forbes, Thor: Love & Thunder potrebbe non riuscire a superare $400 milioni in Nord-America e Jurassic World: Dominion potrebbe non superare i $325 milioni (un calo rispetto a Fallen Kingdom pari a quello di Jurassic Park III dopo The Lost World), il che lascerebbe Top Gun Maverick sulla vetta del box office dell'estate.

Un'altra curiosità: prima e dopo Mission: Impossible 2 Tom Cruise aveva vinto l'estate solo un'altra volta con i suoi blockbuster: Mission: Impossible si era classificato terzo dietro a Twister e Independence Day nel 1996, mentre La guerra dei mondi fu battuto da La vendetta dei Sith. L'ultima volta che un film di Tom Cruise aveva vinto l'estate prima di Mission: Impossible II fu, beh, proprio il primo Top Gun, nel 1986.

