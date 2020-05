Tom Cruise da Top Gun a Innocenti Bugie, le scene più pericolose della sua carriera

In mattinata è stato annunciato che Tom Cruise girerà un film nello spazio in un film sviluppato da Elon Musk, e con Innocenti Bugie in onda stasera il momento ci è sembrato più che propizio per raccontarvi gli stunt più pericolosi della carriera della superstar di Hollywood.

Proprio nel film con co-protagonista Cameron Diaz, sotto la direzione del regista James Mangold Cruise realizzò dal vero la scena di inseguimento in moto, una delle più famose dell'action romantico: l'attore ebbe anche l'idea di mostrare la sua guida spericolata alla collega chiedendole di saltare in sella per sparare ai loro inseguitori, e alla fine l'attrice acconsentì a quella che è stata sicuramente la corsa in moto più entusiasmante della sua vita.

In quanto a inseguimenti, infatti, Cruise non è secondo a nessuno: in Edge of Tomorrow rischiò seriamente la vita quando, durante uno stunt in auto, si schiantò contro un albero insieme alla sua co-protagonista Emily Blunt, e la stessa cosa accadde durante una scena di inseguimento di Jack Reacher, che consisteva nell'andare a sbattere contro un'altra vettura per speronarla; Cruise rifiutò l'assistenza di uno stunt e si scagliò lui stesso contro l'auto nemica.

Tralasciando la scena a gravità zero per La Mummia e le folli imprese per la serie di Mission: Impossible - tra i quali salti da un tetto all'altro, lanci da aerei in volo, scalate del Burj Khalifa e tanto altro - lo sprezzo del pericolo dell'attore venne messo in mostra anche nel Giappone del 1800, quando nel girare una scena de L'Ultimo Samurai con Hiroyuki Sanada rischiò di farsi tagliare la testa: gli attori erano sul dorso di due cavalli meccanici, ma quello di Cruise - che ad un certo punto avrebbe dovuto fermarsi di colpo per impedirgli di essere colpito dalla spada di Sanada - si inceppò e continuò la sua corsa, con la star che si salvò solo grazie ai rapidi riflessi della star giapponese.

