Tom Cruise il suo Top Gun 2 lo aveva già fatto con Tony Scott: si chiama Giorni di Tuono

Dopo aver assistito all'arrivo di Tom Cruise in elicottero alla premiere di Top Gun Maverick, oggi vogliamo allietare la vostra attesa per quello che si preannuncia come uno dei film più importanti dell'anno parlandovi di Giorni di Tuono, il primo vero Top Gun 2.

Uscito nel 1990, quattro anni dopo il successo planetario di Top Gun, Giorni di Tuono riunì Tom Cruise proprio al regista Tony Scott, con l'aggiunta di Nicole Kidman - prossima al matrimonio con Cruise: insieme i due gireranno altri due film, Cuori ribelli e Eyes Wide Shut - come interesse amoroso del protagonista, un altro ribelle appassionato del brivido della velocità in perfetto stile Pete 'Maverick' Mitchell.

La storia, quella del talentuoso ma scapestrato Cole Trickle che dovrà imparare ad accettare i consigli del 'maestro' Robert Duvall e a fare i conti con l'ossessiva rivalità col più esperto Michael Rooker, è quasi la medesima di Top Gun e in effetti le somiglianze sono evidenti, al punto che alla sua uscita prima il film venne bollato come un'operazione escogitata a tavolino per replicare il successo del fil dell''86. Fortunatamente però il tempo è galantuomo, e negli anni Giorni di Tuono è stato ampiamente rivalutato come uno dei più grandi traguardi della carriera artistica di Tony Scott, opera dal ritmo vertiginoso, dal montaggio ossessivo e con un'estetica che ha fatto scuola, specie per tutti i film di corse automobilistiche venuti dopo.

Due curiosità: le musiche sono firmate da un allora emergente Hans Zimmer, che oggi ha diretto la colonna sonora di Top Gun Maverick, mentre per una volta Tom Cruise non ha eseguito i suoi stunt, dato che le scene di corsa sono state filmate con l'ausilio di un vero pilota di Nascar, Greg Sacks (neanche a dirlo, Tom Cruise ovviamente non era d'accordo, ma alla fine dovette arrendersi al volere dei produttori: era giovane e ingenuo, all'epoca).

Giorni di Tuono è disponibile in home video fisico, o in noleggio e acquisto digitale sulle principali piattaforme di streaming. Per altri approfondimenti ecco il trailer di Top Gun Maverick.