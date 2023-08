Tom Cruise tiene botta al box office: Mission: Impossible 7 supera i 500 milioni nel mondo

Dopo una performance molto tiepida al box office e il forte contraccolpo subito dall'uscita di Barbie e Oppenheimer nel suo primo mese di programmazione, Mission: Impossible 7 e Tom Cruise hanno rialzato la testa al botteghino e superato il traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale.

Il settimo episodio della saga, ancora una volta diretto da Christopher McQuarrie, ha guadagnato appena 160 milioni di dollari in Nord America (che impallidiscono rispetto agli oltre 718 milioni incassati a livello domestico da Top Gun: Maverick) ma ha fatto molto di meglio a livello internazionale, con incasso di 362 milioni di dollari: al momento della stesura di questo articolo, Mission: Impossible 7 è arrivato a quota 522 milioni di dollari, un numero non proprio eccezionale che tuttavia avvicina ancora di più il film al punto di pareggio stimato a 600 milioni di dollari (a causa delle ingenti spese causate dalle tantissime interruzioni dovute alla pandemia, che ha colpito MI7 più di qualsiasi altro titolo allora in produzione, Dead Reckoning: Parte Uno è diventato uno dei film più costosi della storia del cinema).

Il dato più positivo però arriva dal nuovo week-end di programmazione, dato che giunto al suo quinto fine settimana al box office Mission: Impossible 7 ha fatto registrare un calo di appena -29% rispetto alla settimana precedente: si prevede che il film supererà gli incassi totali di Mission: Impossible 2, che nell'estate del 2000 raccolse 546 milioni di dollari a livello globale, anche se rimarrà molto lontano dalle ultime uscite del franchise come Mission: Impossible — Ghost Protocol (694 milioni di dollari nel 2011), Rogue Nation (688 milioni di dollari nel 2015) e soprattutto Fallout (791 milioni di dollari nel 2018), ad oggi il film dei record per la saga di Mission: Impossible.

Nel frattempo però tra i fan cresce l'attesa per Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, che dovrebbe arrivare durante l'estate del prossimo anno: al momento però non sappiamo quanto e per quanto tempo ancora la produzione sarà ostacolata dagli scioperi in corso di WGA e SAG-AFTRA. Ad oggi il film ha una data d'uscita fissata al 29 giugno 2024.