Tom Cruise ha visto The Flash e si è innamorato: 'E' il film di cui abbiamo bisogno'

Finalmente abbiamo scoperto (forse) dove si trovava Tom Cruise durante gli Oscar 2023: in casa Warner Bros, a vedere in super-anteprima il nuovo cinecomix DC Studios, l'attesissimo The Flash di Andy Muschietti.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, la star di Top Gun: Maverick e Mission: Impossible - Dead Reckoning ha recentemente incontrato il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Durante l'incontro, il CEO ha menzionato quanto sia fantastico The Flash e Cruise, incuriosito, ha chiesto di organizzare per lui un'anteprima speciale (e personale). Secondo quanto riferito, un dipendente della Warner Bros. Discovery ha portato il film a casa di Tom Cruise a Beverly Hills e vi è rimasto fino al completamento della visione. Dopo che la proiezione è terminata e il dipendente ha restituito il film allo studio, Tom Cruise è rimasto così colpito dal film che ha chiamato il regista Andy Muschietti. Secondo gli addetti ai lavori, Cruise non ha avuto altro che elogi per il regista, dicendo a Muschietti che The Flash ha "tutto ciò che vuoi vedere in un film" e che "questo è proprio il tipo di film di cui abbiamo bisogno ora".

I commenti straordinariamente positivi di Tom Cruise su The Flash fanno ben sperare per il film DC, specialmente perché non è la prima volta che arrivano sul web voci entusiastiche a proposito del cinecomix con Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck. Lo stesso James Gunn, nuovo co-presidente dei DC Studios, ha definito The Flash uno dei migliori cinecomix di tutti i tempi.

Il film uscirà a giugno: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per farvi salire l'hype, guardate il trailer di The Flash.