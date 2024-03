Tom Cruise, svelato sui social il provino da giovane per The Outsiders

Tom Cruise sarà protagonista nel nuovo film di Alejandro Gonzalez Inarritu, ma il leggendario attore ha lavorato con numerosissimi registi di alto calibro nella sua carriera.

Uno di questi è Francis Ford Coppola, regista di capolavori eterni come Il Padrino e Apocalypse Now, ma anche di film come The Outsiders. Proprio in quest’ultimo il regista ha lavorato con Cruise, e a distanza di 40 anni dall’uscita del film ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram personale i provini del giovane Tom Cruise e di Ralph Macchio. Questa la caption che accompagna il video:

“42 anni fa abbiamo fatto il casting di "The Outsiders" in un modo unico. Avevamo tutti gli attori insieme su un palcoscenico e alternavamo attori diversi che leggevano per ruoli diversi. È stato interessante perché ognuno di loro guardava la concorrenza, quindi, anche se avrebbe potuto essere una situazione instabile, si è trasformata in una situazione molto positiva. È emerso un naturale rispetto e senso di collaborazione tra loro. Il risultato ha funzionato a meraviglia e mi ha ricordato i giorni in cui facevo l'animatore in un campo estivo.”

Un modo innovativo e sicuramente divertente per formare il cast di un film. Nel frattempo, secondo alcuni rumour Tom Cruise sarà nel nuovo film di Quentin Tarantino The Movie Critic.