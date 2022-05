Tom Cruise, nuovo stunt pazzesco: fa volare James Corden in un jet per Top Gun Maverick!

Allora è proprio vero che Tom Cruise non ha mai giorni liberi, specialmente se quando non è sul set è negli studi televisivi a compiere stunt pazzeschi: l'ultimo, ad esempio, è tutto a discapito del povero James Corden, presentatore tv salito a bordo di un jet con la star di To Gun Maverick.

Per la nuova puntata del The Late Show with James Corden, puntata ovviamente promozionale per il nuovo film della Paramount - che arriva in Italia da domani 25 maggio e negli USA dal prossimo 27 maggio - Tom Cruise ha convinto James Corden a salire con lui su un aereo; quattro anni fa, curiosamente, lo aveva convinto a paracadutarsi.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, Tom Cruise ha portato il presentatore inglese in un viaggio irripetibile nel deserto, pilotando un aereo da combattimento d'epoca per una serata a dir poco alternativa. "Sono molto contento che James si sia convinto", commenta la star nel segmento di 15 minuti. La faccia di James Corden, conosciuto in tutto il mondo per il suo karaoke a base di celebrità a bordo delle auto per le strade di Los Angeles, è tutta un programma. "Questo è pazzesco", commenta ad un certo punto, con Tom Cruise che alla fine lo promuove: "Potrai essere il mio gregario, in qualsiasi momento".

Insomma, solo Tom Cruise può sponsorizzare i suoi film portando un popolare presentatore tv a bordo di un jet militare. Per altre letture, vi siete mai chiesti perché Tom Cruise ama rischiare la sua vita per i suoi film? Cliccate sul link evidenziato per conoscere la risposta!