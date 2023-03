Tom Cruise e Steven Spielberg di nuovo insieme per il misterioso action Nomad?

Per Steven Spielberg Tom Cruise ha salvato Hollywood con il fenomenale Top Gun: Maverick e forse il regista, che ha sempre dimostrato spiccate doti imprenditoriali, potrebbe aver scelto proprio la star di Mission: Impossible per risollevare il suo botteghino.

Gli ultimi film diretti da Spielberg, del resto, non sono andati benissimo a livello commerciale, ma questo trend negativo potrebbe cambiare molto presto: secondo il sito Giant Freak Reboot, infatti, Spielberg avrebbe scelto Tom Cruise per un nuovo misterioso action intitolato Nomad, che sarà prodotto dalla Amblin Entertainment e distribuito dalla Universal Pictures. Non ci sono dettagli sulla trama né altre fonti che al momento comprovino l'esistenza di tale progetto, e a tal proposito va sicuramente sottolineato come il sito Giant Freak Reboot non possa vantare i record di scoop e anticipazioni confermate di insider come Charles Murphy, My time to shine, ViewerAnon o DanielRPK: per il momento, dunque, ci limitiamo a riportarvi questa indiscrezione in attesa di eventuali conferme o smentite.

Quel che è certo è che Spielberg è già a lavoro sul film action Bullitt, che sarà un sequel del Bullitt originale di Peter Yates con Steve McQueen e che dovrebbe essere il prossimo titolo della filmografia del regista. Per quanto riguarda Tom Cruise, invece, la star è attesa a luglio con Mission: Impossible 7 ed è attualmente impegnato con le riprese di Mission: Impossible 8, che invece uscirà a giugno 2024.

Se Nomad dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe la terza collaborazione tra Steven Spielberg e Tom Cruise, dopo gli sci-fi Minority Report e La guerra dei mondi, usciti rispettivamente nel 2002 e nel 2005.