Tom Cruise, la star di Top Gun avvistata a San Francisco a una partita di baseball

Un mese fa Tom Cruise ha festeggiato la sospirata fine delle riprese di Mission: Impossible 7, e anche se per rivederlo al cinema ci vorrà ancora un po' di tempo, l'attore ha comunque trovato il modo di attirare l'attenzione. Nei giorni scorsi, infatti, era insieme a suo figlio Connors all'Oracle Park di San Francisco per una partita di baseball.

Si affrontavano i Giants e i Dodgers per gara 2 della National League Division Series. Tom Cruise, naturalmente, non è passato inosservato, e si è mostrato disponibile scambiando due chiacchiere con gli altri spettatori del match e mettendosi in posa per le foto di rito.

Quando è stato inquadrato sul jumbotron a metà partita, poi, dagli altoparlanti è partito il segnale di pericolo, mentre la star di Top Gun sorrideva e salutava la folla. Cruise ha anche posato per una foto insieme a Danny Glover, altra celebrità presente al match, che per la cronaca è stato vinto dai Dodgers per 9-2. La giornalista Amy Gutierrez ha poi scritto su Twitter che Tom Cruise non ha rivelato per quale squadra facesse il tifo. "Sono solo un appassionato di baseball" ha risposto in proposito.

L'uscita di Top Gun: Maverick, intanto, è stata posticipata al 27 maggio 2022, e anche in Italia il film dovrebbe arrivare al cinema in quei giorni, o al massimo all'inizio di giugno. Di conseguenza, è slittata anche l'uscita di Mission: Impossible 7, che debutterà nelle sale il 30 settembre 2022.