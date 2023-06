Tom Cruise, la star di Mission: Impossible:'Fare film è un privilegio'

Tom Cruise in questi giorni è a Roma per partecipare alla prima mondiale di Mission: Impossible 7 e l'attore ha rilasciato diverse interviste nel corso dell'evento. In particolare, come riporta Variety, Cruise ha confessato quanto si senta privilegiato a poter svolgere il proprio lavoro e fare film per il cinema.

Sul palco della serata, Cruise ha dichiarato:"Il mio obiettivo, sin da quando ero piccolo, era fare film e viaggiare. E non essere soltanto un turista, ma lavorare in quel mondo e capire la loro cultura. Attraverso i miei film sono stato in grado di ottenerlo perché tutti qui mi hanno permesso di intrattenerli. È un privilegio che non ho mai dato per scontato. Intrattenervi è la mia grande passione e lotterò per i grandi cinema e per quel tipo d'esperienza per tutti".



Cruise era presente all'evento insieme al regista Christopher McQuarrie - che ha dichiarato di voler eclissare Top Gun: Maverick con Mission: Impossible 7 - Simon Pegg, Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson.



Cruise ha elogiato l'apporto di McQuarrie:"Ha dato una mano in ogni singolo film che ho realizzato negli ultimi sedici anni. È il mio fratello creativo e un essere umano eccezionale".



Ma non è finita qui, perché Tom Cruise riprenderà il ruolo di Ethan Hunt nella seconda parte di Dead Reckoning.

A Roma Tom Cruise ha fatto una foto con Giorgia Meloni; la premier era presente all'anteprima del film. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 13 luglio.